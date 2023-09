Nazionali Milan: 15 in partenza, ecco chi tornerà per ultimo! Molti i rossoneri che lasciano Milanello, ma c’è un ostacolo su un giocatore

È tempo di sosta Nazionali e il Milan ne saluta temporaneamente 15: dai francesi a Tomori, da Krunic a Leao, sono pochi i titolari che rimangono a Milanello. Si tratta di Calabria e Loftus Cheek soprattutto, che prepareranno con Pioli già da ora il derby contro l’Inter al rientro.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il problema è Pulisic (e Musah, che però non è considerato titolare): giocherà il 13 settembre alle 2:30 italiane contro Oman; alle 16:30 dello stesso giorno sarà a Milano per tornare a disposizione di Pioli. Ma in quali condizioni? Solo il tempo lo dirà.