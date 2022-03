Nazionale: fiducia in Mancini, sfiducia nei possibili sostituti

Continua a tenere banco il futuro di Roberto Mancini, verso una possibile conferma da Commissario Tecnico della Nazionale

(di Sandro Dall’Agnol) – Il rapporto tra Roberto Mancini e la Nazionale italiana potrebbe non essere giunto al termine. In attesa di una parola definitiva, si fa strada l’ipotesi della conferma per l’allenatore marchigiano. Il suo post social di questi giorni ha lasciato intendere che il percorso non sia terminato, per quanto l’incertezza regni sovrana.

Spifferi e spiragli di conferma che faranno piacere a chi, come noi, auspica che l’attuale selezionatore possa restare al suo posto per proseguire un lungo e proficuo lavoro, a prescindere dall’incredibile e dolorosa eliminazione dai Mondiali 2022 che si svolgeranno tra qualche mese in Qatar.

La permanenza di Mancini la scelta più logica dunque, anche perché non si può dire che i nomi circolati in queste ore per la sostituzione stuzzichino particolarmente il palato. Diventare Commissario Tecnico dell’Italia deve rimanere coronamento di una carriera, che sia federale come spesso avveniva nel passato o a livello di club.

