Napoli punito dalla Lega Serie A: la multa per De Laurentiis è salatissima! Il motivo della punizione per i partenopei

Multa salatissima per il Napoli. Aveva fatto parecchio discutere l’atteggiamento avuto da Aurelio De Laurentiis nel prepartita e, soprattutto, nel postpartita del match contro la Juve. Il patron degli azzurri aveva infatti comunicato la decisione del club di aver chiuso con le interviste a DAZN e che avrebbe parlato solo con Sky e Rai.

Il Corriere dello Sera annuncia la decisione presa dalla Lega Serie A, che ha optato per il pugno di ferro e ha comminato una multa di 100 mila euro alla società partenopea per non aver rispettare gli accordi televisivi con DAZN. Il motivo della protesta della società campione d’Italia in carica era legato al mancato spostamento del match contro l’Atalanta.