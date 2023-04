Victor Osimhen rientra nella lista dei convocati del Napoli per la gara di questa sera contro il Verona. Le ultime

Victor Osimhen prosegue il suo percorso di recupero per essere al 100% nella gara tra Napoli e Milan di Champions League. Luciano Spalletti si è sbilanciato quattro giorni fa: «Ci sarà al 100%». Tutto lascia intendere che questa sia una previsione azzeccata.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano è tra i convocati per la gara di oggi contro l’Hellas Verona. Titolare partirà Raspadori ma, in base a come andrà l’andamento della partita, per Osimhen potrebbe esserci uno spezzone di gara per riassaggiare il prato verde del Maradona in vista della super sfida di martedì.