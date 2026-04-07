Napoli Milan, Tacchinardi a Pressing: «Rossoneri hanno fatto poco, azzurri più intensi! La sensazione è che…». Segui le ultimissime

Napoli Milan, terminata per 1-0 in favore dei padroni di casa, ha sancito il sorpasso degli azzurri ai danni dei rossoneri. La squadra di Allegri ‘precipita’ al terzo posto a -9 punti dall’Inter capolista e ora dovrà guardarsi dietro per blindare il posto Champions dalle inseguitrici: Como, Juventus, Roma e Atalanta. Nella serata di lunedì, nel post gara del Maradona, su SportMediaset nel programma Pressing, è intervenuto tra gli altri anche Alessio Tacchinardi che ha commentato così la partita.

PAROLE – «Il primo tempo è stato noioso, poi nella ripresa il Napoli ha messo più intensità, mentre il Milan ha fatto troppo poco. E’ una squadra che non riesce a salire di livello. Gioca con un blocco basso e poi riparte in contropiede, ma il Milan dovrebbe osare di più. Allegri ha detto poi nel post-partita che avrebbe potuto dare prima una scossa alla squadra, ma la sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Se Modric non gira, questa squadra non gira»