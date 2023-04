Napoli Milan, Sacchi: «Ai partenopei serve un’impresa»

Arrigo Sacchi analizza ai microfoni della Gazzetta dello Sport la sfida di Champions League del Milan contro il Napoli

PRONOSTICI – «Difficile fare previsioni. Credo che sarà una partita molto aperta. Il Napoli, a mio avviso, per conquistare la semifinale dovrà compiere un’impresa perchè molti giocatori non sono al livello di forma di qualche tempo fa».

SOFFERENZA MILAN A SAN SIRO – «Verissimo. E difatti anche i rossoneri non devono stare tanto tranquilli. In generale mi pare che sia il Milan che il Napoli siano un po’ affaticati dai tanti impegni. Le loro prestazioni in campionato, entrambe mediocri, lo dimostrano».

PRESSIONE NAPOLI – «Sarà un problema, ma in quel caso i ragazzi di Pioli dovranno essere bravi negli smarcamenti e nella rapide ripartenze. Guai se stanno lì a pensare all’1-0 dell’andata: se una squadra ha un proprio stile e una propria identità, deve farli vedere. Soprattutto in un’occasione tanto importante come un quarto di finale di Champions League».