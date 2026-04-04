Napoli Milan, le probabili formazioni: Conte lancia i suoi “Fab Four”. Allegri in dubbio su due moduli…

Napoli Milan, ecco le possibili scelte di Conte e Allegri. Azzurri con i “Fab Four”, rossoneri in dubbio tra due scelte…

La super sfida del Maradona tra Napoli e Milan si preannuncia come uno dei momenti spartiacque di questo finale di stagione. Per la prima volta dopo oltre sei mesi, Antonio Conte può finalmente sorridere perché l’emergenza a centrocampo sembra essere un lontano ricordo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico salentino è pronto a schierare nuovamente i suoi «Fab Four». Il rientro a pieno regime di Frank Anguissa e la forma smagliante di Kevin De Bruyne permetteranno infatti il ritorno al collaudato 3-4-2-1. In questa configurazione, il camerunense si riprenderà il posto al fianco di Lobotka, con il fuoriclasse belga avanzato sulla trequarti insieme a McTominay, entrambi a supporto dell’unica punta Rasmus Hojlund. Si tratta di una mediana di assoluta qualità che non si vedeva in campo contemporaneamente dalla gara dello scorso 1° ottobre.

Se il Napoli ritrova certezze nel cuore del campo, il Milan di Massimiliano Allegri risponde con un reparto offensivo finalmente al completo. Per la prima volta in stagione, l’allenatore ha l’imbarazzo della scelta tra Pulisic, Leao, Gimenez, Nkunku e Füllkrug. Le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport riferiscono di un possibile colpo di teatro: un tridente puro con Pulisic, Leao e Gimenez provato nell’ultima partitella a ranghi misti. Tuttavia, l’ipotesi di un cambio di modulo radicale in una gara così delicata appare complicata, poiché «in una stagione che ha visto i rossoneri cuciti con l’abito del 3-5-2, è quantomeno improbabile pensare a un cambio di modulo. Più probabile che la carta del tridente possa diventare una mossa da adottare nel corso della seconda frazione».

Ballottaggi aperti in attacco: Gimenez e Leao insidiano la titolarità di Nkunku

La formazione rossonera sembra dunque orientata verso la continuità tattica, con Bartesaghi e Saelemaekers pronti a presidiare le fasce con compiti differenti tra le due fasi. Il vero rebus riguarda i due posti nel tandem offensivo, dove Christian Pulisic appare come l’unico punto fermo dopo aver mostrato un’ottima condizione e aver segnato anche nella seduta odierna. Al suo fianco resta accesissimo il ballottaggio tra Nkunku, leggermente favorito per una maglia dal primo minuto, e un Rafael Leao apparso estremamente dinamico e voglioso di ritrovare il protagonismo perduto sulla sua mattonella preferita a sinistra.

Non va però sottovalutata la candidatura di Santiago Gimenez, ormai pienamente recuperato e determinato a prendersi finalmente il Milan. L’attaccante messicano ha caratteristiche uniche nel parco attaccanti rossonero, essendo un centravanti molto mobile e capace di attaccare la profondità con grande aggressività. Una sua esclusione iniziale non è affatto scontata, poiché «l’ex Feyenoord è un centravanti con determinate caratteristiche, molto mobile e in grado di attaccare la profondità. Le sue abilità e la sua grinta possono essere delle armi da sfruttare in queste ultime otto partite». In ogni caso, Allegri avrà per la prima volta la possibilità di cambiare l’inerzia del match pescando dalla panchina pezzi da novanta.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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