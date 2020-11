Napoli-Milan: Osimhen vuole esserci, nelle prossime ore ulteriori esami

Non vuole assolutamente mancare a Napoli-Milan Victor Osimhen che, nelle prossime ore, si sottoporrà ad altri esami

Ore decisive per la presenza di Victor Osimhen in Napoli-Milan. L’attaccante, tornato non al meglio dalla pausa nazionali, rischia seriamente di restare fuori per il big match del San Paolo e sta provando di tutto per un recupero last minute.

Radio Kiss Kiss Napoli riporta che il ragazzo sarebbe infuriato per l’infortunio e che nelle prossime ore si sottoporrà ad altri accertamenti per capire se potrà essere della partita.