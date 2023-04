Napoli Milan, Orsi: «Il ritorno di Osimhen potrebbe non bastare»

Nando Orsi parla così a Otto Channel del match di questa sera tra Napoli e Milan di Champions League. Le sue dichiarazioni

«Il Napoli è più forte ma col Milan nelle tre gare non si è dimostrato tale, perchè il Milan ha un modo di interpretare la gara che il Napoli evidentemente soffre. Ovvio che il ritorno di Osimhen sia determinante, ma potrebbe anche non bastare per andare in semifinale».