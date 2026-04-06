Napoli Milan, numeri e curiosità del match al Maradona: le due squadre in perfetto equilibrio per questo dato…

Napoli Milan, ecco numeri e curiosità per il match dello stadio Maradona: perfetto equilibrio tra le due squadre su questo dato…

Il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal successo casalingo contro il Torino, si prepara a una delle trasferte più complicate della stagione. La sfida contro il Napoli di Antonio Conte non è solo un classico del calcio italiano, ma un vero e proprio scontro diretto che potrebbe ridefinire le gerarchie in ottica Champions League e alimentare speranze ancora più grandi. I rossoneri arrivano all’appuntamento con la forza del gruppo, potendo contare su una rosa quasi al completo: «Solo Matteo Gabbia infatti, con ogni probabilità non sarà della partita». Un’assenza pesante, ma che non scalfisce le certezze di una squadra che sta dimostrando una solidità d’altri tempi.

L’equilibrio regna sovrano nei precedenti recenti, segnando un netto cambio di rotta rispetto al passato: «Nelle ultime cinque stagioni il bilancio delle sfide tra Napoli e Milan in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a quattro successi per parte ed un pareggio». Un dato significativo se si pensa che nel decennio precedente gli azzurri avevano dominato, perdendo solo due confronti su venti. Ma il dato più incredibile riguarda la classifica attuale: «Per la prima volta nella storia della Serie A, Napoli (62) e Milan (63) si affronteranno essendo separate al massimo da un punto in classifica» dopo aver giocato almeno 30 partite. Un equilibrio così sottile a questo punto del campionato non si era mai registrato prima, rendendo il match di stasera un unicum statistico.

Napoli Milan, precedenti e cabala

Se la classifica parla di un testa a testa serratissimo, la storia dei confronti diretti con distacchi minimi sorride leggermente ai partenopei. In passato, quando le due squadre si sono sfidate con un divario di soli due punti dopo la trentesima giornata, «i partenopei restarono imbattuti (1V, 1N)». Un piccolo appiglio per gli uomini di Conte, che cercheranno di sfruttare il fattore campo per scavalcare i rossoneri e prendersi il secondo posto in solitaria.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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