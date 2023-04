Napoli Milan, Condò: «I rossoneri hanno prevalso, è incontestabile»

Paolo Condò, giornalista sportivo, parla così di Napoli-Milan ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

«Il Napoli ha 22 punti in più del Milan in campionato, ma il Milan ha prevalso in modo incontestabile al di là del rigore su Lozano. Tre partite da tre su tre per il Milan, a parte il gol di Osimhen nel finale di ieri. Ci sono dei motivi: da qualche assenza ai minuti giocati dai titolari del Napoli che sono parecchi di più rispetto ai titolari del Milan; il Napoli ha capito di poter competere sul serio in Champions League dopo l’Eintracht, quando i minutaggi erano già importanti e i giocatori già stanchi».