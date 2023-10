Napoli, Garcia verso la permanenza? C’è l’incontro con De Laurentiis

Napoli, sembra tornare il sereno per quanto riguarda la posizione di Rudi Garcia: oggi incontro con De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è presente da questa mattinata a Castel Volturno per assistere all’allenamento del Napoli. Il presidente azzurro, dopo il rifiuto di Conte arrivato nella giornata di ieri, vuole mostrarsi vicino alla squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi minuti è infatti in corso un incontro con Rudi Garcia. L’allenatore francese, dopo essere stato in bilico, va verso la permanenza sulla panchina del Napoli.