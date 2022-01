ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Moviola Venezia Milan, Irrati silurato: «Appesantito e demotivato». Direzione di gara considerata insufficiente

Il Corriere dello Sport assegna un 5 all’arbitro Irrati e al Var Mazzoleni per la direzione di gara di Venezia-Milan.

«Non bene Irrati, apparso un po’ appesantito, come fosse fuori forma, demotivato. Si perdo un rosso chiaro dopo 5’ (Saelemaekers su Busio) e un rigore lampante nella ripresa (Ceccaroni su Theo Hernandez). Non incide sul risultato, ma il rischio è che Rocchi abbia perso anche lui e Mazzoleni (in rottura prolungata al Var)».