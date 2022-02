Moviola Milan Udinese, Tuttosport: «Serata complicata per Marchetti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La moviola del match tra Milan e Udinese. Per Tuttosport l’arbitro di San Siro Marchetti ha vissuto una serata complicata

Tuttosport giudica così la moviola di Milan e Udinese. Il commento sul direttore di gara Marchetti, a cui viene dato 5,5 in pagella.

«Gara complicata. Corretti i primi due episodi con Leao protagonista: al primo minuto il portoghese cade in area su uno slancio, c’è una spallata ma non tale da essere punita col rigore. In occasione del gol Becao cade per tagliare la strada al rossonero che si appoggia sulla sua schiena ma non lo spinge. Al limite un contatto Tomori-Beto al limite dell’area a inizio ripresa. Rimangono forti dubbi sul gol del pareggio. Udogie sembra toccare il pallone con il braccio, ma nessun replay dà certezza granitica. Mancano un paio di giallo: Becao su Diaz ed Arslan su Leao.»