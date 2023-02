Moratti sul Milan: «A volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficolta grandissime». Le parole dell’ex presidente nerazzurro

Massimo Moratti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del Milan. Ecco le parole dell’ex presidente nerazzurro:

«Il Napoli non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficoltà grandissime. Vediamo quale delle due scenderà in campo a Londra. Il nostro calcio deve tornare protagonista anche in Europa».