Monza Milan, Pioli rilancia Thiaw: cosa filtra sull’impiego del difensore

Monza-Milan, Stefano Pioli è pronto a rilanciare Malick Thiaw dall’inizio nella sfida di domenica sera: le ultime sul tedesco

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo il ritorno in campo nel secondo tempo di ieri della sfida in Europa League tra Milan e Rennes, Malick Thiaw è pronto a tornare in campo dall’inizio nella sfida di domenica contro il Monza.

Pioli è pronto infatti a rilanciare il centrale tedesco, probabilmente in coppia con Gabbia. Kjaer viaggia verso un turno di riposo in vista della sfida di ritorno contro i francesi.