Monza Milan, la decisione di Pioli: Theo Hernandez titolare. E col Rennes...

Monza-Milan, Stefano Pioli ha deciso di confermare titolare Theo Hernandez: ipotesi turnover con il Rennes

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha deciso di confermare Theo Hernandez titolare a sinistra nella sfida di questa sera tra Monza e Milan.

Troppo importante la partita per cementare la qualificazione Champions League e dare l’assalto al secondo posto dopo lo stop della Juve. Il tecnico potrebbe poi decidere di tenere a riposo il francese contro il Rennes in Europa League anche in vista del successivo big match in campionato contro l’Atalanta ma molto dipenderà dalle sensazioni dell’ex Real Madrid.