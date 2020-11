Montolivo su Tonali: «Non deve avere fretta, ha tutto per diventare un grande»

L’ex centrocampista e capitano rossonero Riccardo Montolivo ha dato la sua benedizione al giovane talento Sandro Tonali

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Montolivo ha speso parole d’elogio per Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni dell’ex capitano rossonero:

«E’ un giocatore di grande prospettiva, ha tutto per diventare un grande centrocampista. E’ molto giovane e quindi fare un salto da una piccola ad una grande squadra non è semplice. Il suo inserimento sta andando a rilento perché il Milan sta andando benissimo e in mezzo al campo Bennacer e Kessie sono una coppia perfetta. Tonali non deve avere fretta, deve pensare a lungo termine, lui non deve lavorare per essere adesso il titolare del Milan, ma per esserlo per i prossimi dieci anni. Serve pazienza, purtroppo nel calcio ce n’è poca».