Montolivo: «Il Milan deve mantenere la terza posizione. Scudetto? Non è in grado di competere»

Riccardo Montolivo ha parlato nel pre-partita di Frosinone Milan: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A

Riccardo Montolivo ha analizzato il match Frosinone Milan a DAZN.

PAROLE – «Il Milan deve mantenere la terza posizione. Io penso che non è in grado di competere per lo scudetto perchè ha due squadre davanti. È importante mantenere la posizione e poi concentrarsi sull’Europa League. Serviva un difensore per aggiungere qualità. Preferisce essere in emergenza in questo periodo per poi puntare in estate a qualcuno che farà davvero differenza».».