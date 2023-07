Mondiale per Club 2025: l’esclusione della Juve dalle coppe cambia tutto! C’è una novità importante che riguarda il Milan

La Juventus è a rischio anche per il nuovo Mondiale per Club che inizierà nel 2025. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega come i bianconeri, attualmente in piena corsa per prendervi parte, potrebbero presto essere superati da altre italiane in classifica.

Nello specifico si tratta di Milan e Napoli, che possono conquistare un posto grazie alla loro partecipazione alla Champions League del prossimo anno mentre l’Inter, prima italiana, sarebbe quasi sicura del suo posto. La Conference, in ogni caso, non avrebbe dato alcun punto, visto che conta solo la partecipazione alla massima competizione europea.