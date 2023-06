Moggi: «Addio Maldini e Massara? Non l’ho capito, davvero». Le parole l’ex dg della Juventus sulla situazione in casa Milan

Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di TMW degli addii di Maldini e Massara al Milan. Ecco le parole dell’ex dg bianconero:

«Non l’ho capito, davvero. Cosa si può pretendere da loro? Hanno vinto il campionato, in semifinale di Champions. Moncada è bravo a trovare giocatori, Pioli è un buon allenatore. Ma il carisma di Maldini e la qualità di Massara sono tutta un’altra cosa. Mi sembra che i nuovi proprietari abbiano fatto una grande stronzata. Il Milan è una squadra con tanti stranieri, vada per Moncada che è bravo a fare scouting, ma anche per i vari gruppi ci vuole un profilo riconosciuto, attendibile. E Maldini lo era»