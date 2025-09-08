Modric Milan, il centrocampista fa impazzire i tifosi: le sue parole sui primi mesi in rossonero non lasciano dubbi. Le ultimissime

Luka Modric, nel ritiro della Croazia in vista della gara contro il Montenegro, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo la sua nuova avventura al Milan. Il centrocampista, approdato in rossonero in estate, ha manifestato tutto il suo entusiasmo e la sua soddisfazione per l’impatto avuto con la sua nuova realtà. “Questa fase di adattamento è molto importante per me”, ha detto Modric, come riportato da tuttomercatoweb.com, e ha aggiunto che può solo spendere “cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile”.

Un leader in campo e fuori

Il calciatore croato ha mostrato di aver subito compreso l’importanza e la storia del club in cui è approdato. Nonostante l’assenza di risultati recenti paragonabili ai fasti degli anni Novanta e Duemila, Modric ha riconosciuto la “grandezza e l’organizzazione” del Milan, un aspetto che lo ha impressionato fin dal primo momento. Questa consapevolezza ha senza dubbio contribuito al suo rapido inserimento nella squadra, dove in brevissimo tempo è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista.

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, non ha esitato a schierarlo titolare fin dalle prime uscite stagionali, affidandogli le chiavi del centrocampo. Contro la Cremonese e il Lecce, Modric ha agito da regista davanti alla difesa, dimostrando subito le sue immense qualità tecniche e la sua visione di gioco. La sua classe, unita a una leadership innata, lo ha reso fin da subito un punto di riferimento per i compagni, che hanno tratto grande beneficio dalla sua presenza in campo.

Il suo adattamento non è stato solo tattico, ma anche tecnico. Nella trasferta in Puglia, Modric ha messo a segno il suo primo assist con la maglia del Milan, su calcio di punizione, per la rete di testa di Ruben Loftus-Cheek, dimostrando come il suo talento sia una risorsa preziosa anche per le azioni da fermo. In sintesi, l’arrivo di Modric non è stato solo un’operazione di prestigio, ma un’aggiunta di valore che sta già portando i suoi frutti sul campo, confermando che il suo entusiasmo iniziale è pienamente giustificato dai fatti. La sua esperienza e il suo carisma lo rendono già un leader indiscusso, in grado di innalzare il livello di tutta la squadra.