Condividi via email

Modric Milan, manca sempre meno al suo rientro a Milanello: fissate data e ora della sua presentazione. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo la tournée asiatica, l’attenzione del Milan si sposta su Luka Modric, il nuovo acquisto che si unirà finalmente al gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 5 agosto a Milanello, e il campione croato sarà presente per la prima volta insieme ai suoi nuovi compagni.

Ma l’evento più atteso dai tifosi è la sua presentazione ufficiale. Lunedì 4 agosto, alle ore 17:00, Modric si presenterà alla stampa nella Sala Stampa di Casa Milan. Sarà un’occasione per il giocatore di esprimere le sue prime impressioni, raccontare le sue motivazioni e condividere le sue aspettative per la nuova avventura in rossonero.

La conferenza stampa sarà un momento cruciale, e il club ha già annunciato che sarà trasmessa in diretta sui suoi canali ufficiali, permettendo a tutti i tifosi di seguire l’evento in tempo reale. L’arrivo di un giocatore del calibro di Modric è un segnale forte delle ambizioni del Milan e l’entusiasmo tra i sostenitori è palpabile. Il talento e l’esperienza del centrocampista croato saranno fondamentali per la squadra di Allegri nella prossima stagione, e la sua presentazione segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del club.