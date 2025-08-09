Modric Milan, pronto l’esordio del croato? Allegri ha le idee chiare: cosa succederà tra Leeds e Chelsea

Modric Milan, il centrocampista croato esordirà sicuramente nelle due amichevoli tra Leeds e Chelsea: Allegri ha le idee chiare

Con l’inizio della stagione agonistica ormai alle porte, il Milan si prepara ad affrontare le sue ultime due amichevoli estive, sfide cruciali per affinare la forma e integrare i nuovi volti in vista del debutto ufficiale. Il programma prevede un doppio impegno di prestigio: oggi, sabato 9 agosto, i rossoneri scenderanno in campo a Dublino contro il Leeds, mentre domani, domenica 10 agosto, affronteranno il Chelsea a Londra. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 16:00 italiane. Questi test non sono solo un’occasione per mettere a punto gli schemi tattici, ma anche per dare il benvenuto in campo ai recentissimi acquisti che hanno infiammato il mercato rossonero: il centrocampista svizzero Ardon Jashari e la leggenda croata Luka Modrić.

Il countdown per il debutto ufficiale è già iniziato: domenica 17 agosto, infatti, il Milan ospiterà il Bari a San Siro per i trentaduesimi di Coppa Italia, un appuntamento da non fallire per iniziare la stagione con il piede giusto. Per i due avversari inglesi, Leeds e Chelsea, queste amichevoli rappresentano gli ultimi ritocchi prima dell’inizio della Premier League, che prenderà il via tra appena una settimana, garantendo al Milan un confronto con squadre già proiettate verso impegni ufficiali e quindi un test di alto livello.

Jashari e Modrić: Subito in Campo Secondo La Gazzetta dello Sport

L’attesa per vedere all’opera i nuovi acquisti è palpabile, e le ultime indiscrezioni confermano che i tifosi non dovranno aspettare a lungo. Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista Ardon Jashari, il cui arrivo a Milanello è stato il frutto di una lunga e complessa trattativa con il Club Brugge, farà il suo attesissimo esordio con la maglia rossonera già oggi pomeriggio. Sarà subito protagonista, scendendo in campo da titolare nella sfida contro il Leeds a Dublino, un’occasione importante per dimostrare subito le sue qualità.

Non meno emozionante sarà l’esordio di Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, un colpo da maestro del nuovo direttore sportivo Igli Tare, è atteso in campo domani, domenica 10 agosto, nella prestigiosa cornice di Londra contro il Chelsea. Anche per lui, si prospetta un impiego immediato, un chiaro segnale della fiducia riposta dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, infatti, ha trovato entrambi i giocatori in ottime condizioni fisiche e, senza perdere tempo prezioso, ha deciso di gettarli subito nella mischia. Questa scelta sottolinea l’urgenza di integrare i nuovi elementi negli schemi di gioco in vista degli impegni ufficiali e la volontà di Allegri di valutarli sul campo, fornendo loro minuti preziosi per trovare l’intesa con i compagni di squadra.

Queste due amichevoli saranno fondamentali per sistemare gli ultimi dettagli e permettere al Milan di presentarsi al meglio per l’inizio della stagione, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli sia in Coppa Italia che in campionato. L’entusiasmo è alle stelle a Milanello, e l’arrivo di giocatori del calibro di Jashari e Modrić, fortemente voluti da Igli Tare e subito valorizzati da Massimiliano Allegri, fa ben sperare per una stagione ricca di soddisfazioni.