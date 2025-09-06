Modric, il genio del Milan che incanta anche in Nazionale: le statistiche che esaltano Allegri

Modric, il centrocampista faro del Milan di Massimiliano Allegri incanta anche con la Croazia: statistica da urlo per l’ex Real Madrid

Il Milan di Massimiliano Allegri si gode il suo nuovo gioiello, Luka Modric, protagonista anche in Nazionale con la sua Croazia. L’amichevole contro le Isole Faroe, vinta per 1 a 0 grazie alla rete di Kramaric, ha fornito una nuova occasione per ammirare la classe infinita del centrocampista croato. Nonostante sia subentrato solo al 65esimo minuto, il suo impatto sulla partita è stato decisivo e ha confermato perché il direttore sportivo Igli Tare ha voluto fortemente portarlo a Milano.

Modric ha giocato per 25 minuti, a cui si sono aggiunti 4 minuti di recupero, per un totale di 29 minuti in campo. Un lasso di tempo relativamente breve, ma sufficiente per mostrare tutto il suo repertorio tecnico e tattico. Le statistiche, fornite dal portale specializzato Sofascore, parlano chiaro e dipingono il quadro di una prestazione eccellente. Con 38 tocchi in meno di mezz’ora, Modric ha dimostrato di essere costantemente nel vivo del gioco, orchestrando le manovre offensive della Croazia.

Ma il dato che più salta all’occhio è l’incredibile precisione nei passaggi. Su 30 tentativi, ben 29 sono andati a buon fine, per una percentuale del 97%. Un dato mostruoso che testimonia la sua capacità di far girare la palla con estrema sicurezza e lucidità. Non si è limitato al gioco semplice, ma ha saputo anche rendersi incisivo con un passaggio chiave e due passaggi lunghi entrambi precisi, a dimostrazione della sua visione di gioco a tutto campo.

Nonostante la sua natura da regista, Modric non si è sottratto al lavoro sporco. Ha ingaggiato due duelli a terra, vincendoli entrambi, e ha partecipato a due duelli aerei, uscendone vincitore in una occasione. Una versatilità che lo rende un giocatore completo, in grado di incidere in ogni zona del campo. La sua valutazione totale di 7, in una partita in cui ha giocato solo un frammento, è un ulteriore segno della sua superiorità tecnica e mentale.

L’arrivo di Modric al Milan è stato un colpo da maestro di Igli Tare e un regalo per Massimiliano Allegri. L’ex Pallone d’Oro porterà esperienza, qualità e leadership in un centrocampo che potrà beneficiare enormemente della sua presenza. Con queste prestazioni in Nazionale, l’entusiasmo dei tifosi rossoneri è alle stelle e l’attesa per vederlo in azione con la maglia del Diavolo è sempre più forte. Il Milan ha trovato il suo nuovo maestro a centrocampo, un giocatore che promette di far sognare i tifosi per tutta la stagione.