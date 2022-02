MN24 – Salernitana Milan, venerdì Pioli in conferenza: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli interverrà venerdì 18 febbraio alle 14 in conferenza per presentare la sfida del giorno successivo contro la Salernitana

Come appreso dalla nostra redazione, il tecnico del Milan Stefano Pioli interverrà venerdì 18 febbraio alle 14 in conferenza stampa per presentare la gara contro la Salernitana.

La conferenza si terrà via zoom. Una gara, quella di Salerno, che si preannuncia ricca di insidie dopo il cambio in panchina dei campani, con l’arrivo di Nicola al posto di Colantuono.