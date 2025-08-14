MN24 – Bagno di folla per i nuovi arrivi: Jashari, Terracciano ed Estupinan al flagship store

MN24 – Tre dei nuovi acquisti, Estupinan, Terracciano e Jashari, hanno incontrato i tifosi del Milan al flagship store di via Dante

L’entusiasmo in casa Milan è alle stelle, e i nuovi acquisti stanno già vivendo l’amore incondizionato dei tifosi rossoneri. Dopo l’ufficialità della presentazione alla stampa, per il giovane talento svizzero Ardon Jashari è arrivato il momento di incontrare i supporters milanisti. L’appuntamento è stato fissato presso il Flagship Store di via Dante a Milano, un luogo simbolo della passione milanista. Insieme a lui, per questo bagno di folla, erano presenti altri due volti nuovi della rosa: il portiere Pietro Terracciano e il terzino ecuadoriano Pervis Estupiñán.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per i tifosi di salutare e dare il benvenuto ai nuovi arrivati, che andranno a rinforzare la squadra per la prossima stagione. La presenza di tre giocatori di diverse nazionalità e ruoli dimostra la volontà del Milan di costruire una rosa completa e competitiva su tutti i fronti. L’arrivo dei tre calciatori allo store è stato accolto da un’ondata di cori e applausi, a testimonianza di quanto la tifoseria sia desiderosa di vedere la squadra tornare a lottare per i massimi traguardi.

L’entusiasmo per i nuovi acquisti si inserisce nel contesto di un Milan che sta subendo una profonda trasformazione. La società, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha intrapreso un percorso di rinnovamento volto a rafforzare la squadra in ogni reparto. Le scelte di mercato sono strategiche e mirate a soddisfare le esigenze tecniche del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La presenza di Jashari, Terracciano ed Estupiñán all’evento dimostra l’attenzione del club non solo alla crescita sportiva, ma anche al rapporto con i propri sostenitori. L’incontro con i tifosi è un momento cruciale per creare un legame solido tra squadra e pubblico, un fattore fondamentale per affrontare una stagione ricca di sfide. La scelta di puntare su profili giovani ma di grande potenziale come Jashari, e su giocatori di esperienza e affidabilità come Terracciano ed Estupiñán, evidenzia la chiara strategia del club di costruire un mix vincente. I prossimi mesi saranno cruciali per vedere all’opera la squadra di Allegri e per capire se i nuovi acquisti sapranno ripagare l’entusiasmo e la fiducia dei tifosi. Il Milan del futuro è già qui, e l’incontro di oggi ne è una prova tangibile.