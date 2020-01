MN24 – Ibrahimovic: l’arrivo alla Madonnina per le visite mediche

Zlatan Ibrahimovic è arrivato alla Madonnina pronto a sostenere le visite mediche prima dell’idoneità al CONI

Ecco l’arrivo di Ibrahimovic alla Madonnina per le consuete visite mediche. Il “nuovo” giocatore del Milan si recherà successivamente in via Palinuro per l’idoneità.

Lo svedese è atterrato questa mattina a Linate attorno alle 11:30 accolto da Zvonimir Boban per poi recarsi al centro medico la Madonnina dove è giunto intorno alle ore 12. Il centravanti svedese sta ora sostenendo le consuete visite mediche dopo l’abbraccio di circa un centinaio di tifosi giusti in via Quaronno per salutarlo.