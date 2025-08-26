Mitrovic Milan, l'attaccante resta nella lista di Tare e Allegri! Può arrivare a Milanello se... Ultimissime

Mitrovic Milan, l’attuale attaccante dell’Al Hilal resta in lista per sbarcare a Milanello se dovesse saltare la trattativa per Harder

La rivoluzione del calciomercato Milan in vista della prossima stagione potrebbe passare anche dal reparto offensivo, e un nome a sorpresa sta prendendo sempre più piede nei radar rossoneri: Mitrović. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista Alfonso Sciascia, l’attaccante serbo, attualmente in forza all’Al-Hilal, sarebbe la principale alternativa a un altro obiettivo primario.

Il mercato del Diavolo è in fermento e il nuovo direttore sportivo Igli Tare, insieme al neotecnico Massimiliano Allegri, sta lavorando su più fronti per garantire alla squadra una rosa competitiva in ogni reparto. L’attacco, in particolare, è un punto cruciale su cui intervenire. Se la trattativa per l’acquisto di un’altra prima punta dovesse complicarsi, i rossoneri non si faranno trovare impreparati e sono pronti ad accelerare i contatti per Mitrović. Il forte centravanti classe ’94, reduce da una stagione straordinaria con 28 gol in 28 presenze nella Saudi Pro League, ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da gol.

La svolta del Milan: da Harder a Mitrović?

L’attenzione del Milan si era focalizzata su un altro giocatore per rafforzare l’attacco, ma il profilo di Mitrović rappresenta una valida e concreta alternativa. L’attaccante serbo ha un curriculum impressionante e le sue caratteristiche si sposano perfettamente con l’idea di calcio di Allegri. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un fiuto del gol innato, Mitrović potrebbe rappresentare la punta di diamante del nuovo attacco rossonero.

La sua esperienza in Premier League con il Fulham, dove ha segnato ben 111 reti in 205 partite, e la sua leadership nella Nazionale serba lo rendono un profilo di assoluto livello internazionale. Il Milan, sotto la guida di Tare, non vuole lasciare nulla al caso e sta valutando attentamente ogni opzione. L’eventuale acquisto di Mitrović porterebbe una ventata di freschezza e soprattutto di gol pesanti a San Siro.

Le sfide di mercato del duo Tare-Allegri

La nuova dirigenza del Milan, con Igli Tare alla guida dell’area tecnica e Massimiliano Allegri in panchina, sta affrontando un’estate di sfide complesse ma anche ricca di opportunità. L’obiettivo è chiaro: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Per farlo, la costruzione di una squadra solida e vincente è fondamentale. L’affare Mitrović, se dovesse concretizzarsi, sarebbe un segnale forte e chiaro delle ambizioni del club.

I contatti con l’entourage del giocatore e con l’Al-Hilal sono già in corso, e il Milan sta monitorando attentamente la situazione. La volontà del giocatore di tornare in Europa potrebbe agevolare la trattativa, e il fascino di vestire la maglia del Milan in un campionato di primo piano come la Serie A potrebbe fare la differenza. L’attesa è alta, i tifosi rossoneri sognano un nuovo bomber per l’attacco, e il nome di Aleksandar Mitrović è indubbiamente quello che accende la fantasia.