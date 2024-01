Nuovo stadio Milan, l’assessore Mistretta risponde: «Ecco qual è l’obiettivo»

Nuovo stadio Milan, Mistretta risponde: «Ecco qual è l’obiettivo». Le parole dell’assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità

Massimiliano Mistretta ha risposto alla preoccupazione espressa dal capogruppo della lista “Insieme per San Donato” sulla costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato. Ecco le parole dell’assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità riportate del Il Cittadino:

PAROLE – «Innanzitutto, in merito allo stadio del Milan, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare le condizioni per fare si che il numero minore possibile di persone arrivi allo stadio con l’auto e per questo i tecnici del Comune hanno già chiesto alla società un rafforzamento delle infrastrutture a partire dalla realizzazione di una stazione ferroviaria al posto della fermata esistente».