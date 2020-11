Mirabelli: «Locatelli avrebbe potuto fare bene al Milan, sui rinnovi…»

L’ex Direttore Sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli parla del momento attuale dei rossoneri, con anche qualche critica

Massimiliano Mirabelli parla, ai microfoni di Radio Sportiva, della situazione di attualità del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: «Il Milan ha chiuso bene l’ultimo periodo del campionato post lockdown, ha iniziato altrettanto bene e Pioli sta facendo un grande lavoro. Molti singoli stanno facendo bene e penso che potrà giocarsi qualcosa di importante. A gennaio penso si dedicheranno a migliorare la difesa, è il reparto più incompleto.»

Su rinnovi, Tonali e Locatelli: «Donnarumma e Calhanoglu sono due giocatori fondamentali per il Milan e lo stanno dimostrando in questi mesi. Fa strano trovarli a pochi mesi dallo svincolo. Più tempo passa e più c’è il rischio di perderli ed è complicato. Tonali è un grande calciatore, il Milan ha fatto bene a prenderlo ma lo ha pagato un po’ troppo. Locatelli non lo avrei mai ceduto, è uno dei migliori centrocampisti in Italia e avrebbe potuto fare molto bene in rossonero».