Mirabelli si scaglia contro Raiola: «Stupiti dalle parole su Donnarumma, l’ho portato io al Milan»

L’attuale direttore sportivo del Padova ed ex Milan, Massimiliano Mirabelli, attacca Enzo Raiola, agente di Antonio Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di Padovasport.tv , Massimiliano Mirabelli si scaglia violentemente contro Enzo Raiola, procuratore di Antonio Donnarumma. Ecco le dichiarazioni dell’ex dirigente del Milan.

PAROLE – «Siamo stupiti di queste dichiarazioni, ad inizio stagione abbiamo dato indicazioni precise sui rinnovi e, insieme alla squadra, abbiamo fatto un patto tra uomini, anteponendo il bene del Padova a tutto il resto, incassando l’ok di tutti, Donnarumma compreso. Conosco Antonio e sono sicuro che questa uscita non sia partita da lui. A Raiola dico che ha sbagliato tempi, modi e parrocchia e ne renderà conto in un momento così delicato. Mi auguro che Antonio possa dissociarsi dal suo procuratore. Ha parlato del futuro del giocatore, proprio lui che lo usava spedendolo come un pacco postale in Grecia mentre io l’ho portato al Milan, sistemando la sua famiglia per generazioni».