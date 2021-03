Milanello, un giocatore stringe i denti: vuole esserci per lo United – FOTO

Milanello, giornata di allenamento in vista della sfida di Europa League contro il Manchester: un giocatore sta accelerando i tempi

Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore Theo Hernandez oggi si è allenato con il resto del gruppo. Il terzino francese non ha ancora totalmente smaltito la contusione al perone rimediata la scorsa settimana contro l’Udinese ma cerca di stringere i denti per essere quanto meno trai convocabili di Pioli contro lo United.

Chi sicuramente non farà parte della spedizione europea saranno Bennacer, Ibrahimovic e Mandzukic. Da valutare, ma difficile, il rientro anche di Calhanoglu e Rebic. Recupera Tonali.