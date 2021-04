Milanello, seduta pomeridiana per il Milan: atletica e tattica

Milanello, seduta pomeridiana per il Milan di Stefano Pioli: ecco il report dell’allenamento in vista della Lazio

Seduta pomeridiana a Milanello per i rossoneri che stanno finalizzando la preparazione in vista di Lazio-Milan, gara in programma lunedì 26 aprile alle ore 20.45.

IL REPORT

Dopo aver svolto una prima fase atletica con torelli ed esercizi di agilità, Mister Pioli ha lavorato con la squadra sulla tattica. La seduta è terminata con la classica partitella su campo ridotto.