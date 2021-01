Milanello, rifinitura in vista della Juventus: alle 14 la conferenza di Pioli

Milanello, rifinitura in vista della Juventus per il Milan: diversi gli indisponibili. Alle ore 14 la conferenza stampa di Pioli

Il Milan questa mattina si è ritrovato a Milanello per prendere parte alla rifinitura in vista della gara di mercoledì contro la Juventus. In attesa del report quotidiano appare difficile che Pioli possa contare sugli infortunati Saelemakers, Bennacer, Ibrahimovic e Gabbia (oltre allo squalificato Tonali) per la sfida con i bianconeri.

Alle ore 14 consueta conferenza stampa di Stefano Pioli che parlerà da Milanello rispondendo alle domande dei giornalisti collegati.