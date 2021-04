Milanello, il programma della giornata: allenamento al pomeriggio

Il Milan questo pomeriggio si ritroverà a Milanello per preparare la sfida in programma sabato contro la Sampdoria

Il Milan questo pomeriggio si ritroverà a Milanello per preparare la sfida in programma sabato contro la Sampdoria. Diversi i giocatori che saranno presenti oggi dopo essere rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

In attesa del report dell’allenamento odierno i rossoneri attenderanno il rientro degli ultimi esuli (Kessié e Bennacer i più lontani essendo impiegati in Africa) che dovrebbero tornare a Milano solo in serata.