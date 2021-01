Milanello, consueto defaticante del giorno dopo: Ibra ancora a parte

Milanello, consueto lavoro defaticante per il Milan nel giorno successivo alla gara: lavoro individuale per Ibrahimovic

Milanello, oggi la squadra di Stefano Pioli ha sostenuto il consueto allenamento defaticante dopo la gara disputata il giorno prima contro la Juventus. Lavoro a parte per gli infortunati Ibrahimovic, Bennaer e Saelemaekers. Da rivalutare le condizioni di Matteo Gabbia ma per lui difficile un rientro prima di febbraio.

Domenica i rossoneri affronteranno il Torino in campionato per il primo dei due match in programma nei prossimi 7 giorni (anche la Coppa Italia), domani nuovi test per Ibra e Bennacer. Torna invece a disposizione Tonali dopo il turno di squalifica scontato.