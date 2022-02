ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Wefox, UFFICIALE il nuovo sponsor sul retro maglia: esordio con l’Udinese per la compagnia assicurativa

Con un comunicato ufficiale il Milan ha annunciato l’inizio della partnership con wefox, nuovo sponsor che comparirà sul retro della maglia rossonera.

IL COMUNICATO – AC Milan è lieto di annunciare una nuova partnership con wefox, attraverso la quale il brand insurtech leader in Europa diventa Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner nella storia del Club, entrando così nel gruppo dei Premium Partner rossoneri.

Grazie alla compagnia assicurativa digitale verrà anche introdotta una novità assoluta per il Club: a partire dalla sfida di Serie A tra ACMilan e Udinese di venerdì 25 febbraio 2022 il brand wefox comparirà sotto il numero di maglia dei giocatori della squadra maschile. Un esordio importante che testimonia l’attrattività dei colori rossoneri: un’icona non solo nello sport, capace di catalizzare la passione e l’attenzione di oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo. Il logo wefox sarà presente in tutte le gare di Serie A e Coppa Italia, così come in tutte le partite amichevoli disputate dal Club.

Attraverso la partnership con AC Milan, wefox sbarca ufficialmente anche in Italia, dove lancerà i suoi innovativi prodotti assicurativi a partire dal mese di marzo. La partnership rappresenta l’unione di due società che guidano il processo evolutivo dei rispettivi settori, condividendo una visione del futuro basata su valori quali innovazione, integrità e inclusione.

Sin dal suo lancio nel 2015, wefox ha infatti rivoluzionato il settore assicurativo attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali che ha portato allo sviluppo di prodotti e servizi assicurativi per tutti, fruibili in modo semplice e veloce, con una gestione totalmente sicura dei dati. La stessa spinta innovativa è da sempre nel DNA di AC Milan: un Club dalla tradizione leggendaria, che ha sviluppato un forte processo di modernizzazione e digitalizzazione, per continuare a coinvolgere milioni di fan nel mondo, condividendo i valori positivi e le emozioni dello sport.

Julian Teicke, Fondatore e Amministratore Delegato di wefox, ha dichiarato: “Da tifoso di calcio quale sono, è davvero emozionante diventare partner di AC Milan. Da oggi non saremo solo uno sponsor sulla maglia dei giocatori rossoneri, bensì un supporto vero per i milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Faremo la nostra parte per garantire la sicurezza di giocatori e tifosi, sia quando giocano su un campo di calcio, sia quando acquistano una polizza per la loro vettura. Offriremo loro prodotti assicurativi semplici, efficaci e adatti alle loro esigenze. È un grande onore essere qui insieme al CEO di AC Milan Ivan Gazidis e al Chief Revenue Officer Casper Stylsvig, siamo certi che nei prossimi anni questa partnership sarà un successo per tutte le parti coinvolte”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere wefox nella nostra esclusiva famiglia di Premium Partner. È per noi motivo di grande orgoglio poter inserire il logo wefox sulla nostra iconica maglietta rossonera. Se il logo sarà indubbiamente la parte più visibile di questa partnership, ciò che in realtà vogliamo iniziare oggi è un percorso valoriale condiviso anche con tutti i nostri tifosi nel mondo”.