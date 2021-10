Milan weekend perfetto: tre punti a Bologna d’oro e primo posto agganciato

Il Milan grazie alla vittoria di Bologna, seppur sofferta, guadagna punti su tutte le rivali e aggancia il Napoli al primo posto

Doveva essere il weekend perfetto e così è stato seppur inaspettatamente, visto che pareva difficile una non vittoria di Lazio e Atalanta rispettivamente contro Hellas Verona e Udinese.

Il Milan contro il Bologna non ha disputato una grande prestazione, almeno nel secondo tempo, ma ha conquistato tre punti di vitale importanza in ottica primo posto. Nel weekend di pareggite il Diavolo vola a 25 punti agganciando il Napoli al comando e distaccando di ben 7 punti il terzo posto, occupato attualmente dall’Inter, a +10 dalla quinta posizione.

La vittoria al Dall’Ara ha certamente lasciato qualche dilemma, visto il blackout in quei primi 5 minuti della ripresa ma sono questi i tre punti che pesano e che tutto sommato ti fanno crescere, vedi l’Inter di Conte lo scorso anno.

Il Diavolo ha ottenuto sin qui 8 vittorie su 9 (pareggiando allo Stadium contro la Juventus), ma soprattutto non ha perso punti con le piccole, fattore determinante rispetto alle rivali (Napoli a parte). Ora a San Siro, sotto un pubblico dalle grandi occasioni, arriva il Torino, altro team ben organizzato e difficile da affrontare. In caso di successo, i rossoneri arriverebbero all’Olimpico per sfidare la Roma con un morale altissimo e con una condizione di classifica decisamente serena.