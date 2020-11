Milan-Verona, Juric: «Ibra? Ha sorpreso tutti. Il Milan ha un grande gioco»

Nel corso della conferenza stampa di vigilia a Milan-Verona, Ivan Juric ha risposto alle tante domande arrivate su Ibrahimovic

Tante domande per Ivan Juric nella sua conferenza pre Milan-Verona. E molte di queste sono ovviamente riguardo al pericolo N°1 per la sua squadra, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Ecco come risponde il tecnico degli scaligeri: «Ibra ha sorpreso tutti, non me lo aspettavo così fresco. Chiaro che lo vorrei in squadra, è ancora un top player che fa la differenza. Domani su di lui giocherà Magnani o Lovato».

Sul Milan invece: «Ha alzato la qualità rispetto a prima, corrono tantissimo e mi sembra siano in salute. Giocano un calcio moderno ed hanno mille soluzione. Li pressi e trovano Ibrahimovic con la palla lunga, li lasci giocare e giocano. Hanno un grande modo di giocare.»