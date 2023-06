Milan Verona 3-1: doppietta di Leao e abbraccio con Ibrahimovic. Il golazo dell’esterno rossonero potrebbe condannare i gialloblù

Rafael Leao, al minuto 82, raddoppia per il Milan, abbraccia Zlatan Ibrahimovic, e al minuto 90′ dilaga con una doppietta.

Leao dedicates his goal to Zlatan pic.twitter.com/gmRVgAp05R — Leo Milanista🔴⚫ (@LeoMilanista) June 4, 2023

Al minuto 90 poi è arrivato il coast to coast del portoghese, scambio al limite con Saelemaekers, due avversari sdraiati in area (compreso il portiere) e palla depositata in fondo al sacco.