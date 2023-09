Milan, quanta varietà in attacco! Le possibili mosse di Pioli. Il tecnico ha chiesto questo alla società ed è stato accontentato

In questa sessione di mercato, il reparto del Milan che è stato stravolto, in positivo, di più è stato l’attacco, come scrive oggi Tuttosport. La società ha accontentato le richieste di Pioli, ossia di averne due per ruolo. A destra, il principale upgrade: da Messias e Saelemaekers a Pulisic e Chukwueze.

A sinistra, Leao è affiancato da Okafor, che può fare anche la punta. Come centravanti, oltre a Giroud è arrivato Jovic, invece di Taremi. Pioli, però, si può ritenere più che soddisfatto, dato che ora le turnazioni ci sono.

Poche squadre sono a livello del Milan, sia numericamente sia qualitativamente. Solo il Napoli di Rudi Garcia, guidato da Osimhen e Kvara ma non solo, fa battaglia ai rossoneri. E lo hanno dimostrato nelle prime giornate: a segno Giroud, Pulisic, Leao, in attesa di vedere titolari gli altri nuovi acquisti.