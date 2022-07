Milan, ultimatum al Bruges: visite De Ketelaere entro metà settimana. I rossoneri hanno fretta

Come spiega il Corriere dello Sport i 28 milioni più 3 di bonus non sono bastati per convincere il Bruges a cedere De Ketelaere. Entro il weekend Maldini e Massara vorrebbero portare la parte fissa a 30 con l’inserimento di bonus ed eventualmente anche una percentuale sulla rivendita.

Il Milan vorrebbe far fare le visite al giocatore entro la metà della prossima settimana. È questa la deadline che ha fissato la società di Via Aldo Rossi. La presenza del calciatore a Milanello a un mese dall’avvio del campionato sarebbe importante anche per conoscere il modo di giocare dei rossoneri e ambientarsi al meglio con la nuova squadra. Per questo c’è fretta di chiudere.