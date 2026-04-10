Milan Udinese, Runjaic fa il punto sugli infortunati: «Zemura out, speranza per Buksa». Segui le ultimissime sui rossoneri

Nella conferenza stampa pre Milan Udinese, di domani alle 18, Kosta Runjaic ha fatto il punto sugli infortunati in casa bianconera. Sarà ancora fuori per alcune settimane Zemura, che se tutto andrà per il meglio potrà rientrare per le ultime due o tre partite del campionato. Speranza e ottimismo, invece, per Buksa che domani potrebbe andare in panchina.

PAROLE – «Se tutto va bene Zemura ci sarà nelle ultime due o tre partite. Buksa invece ha lavorato molto bene, il piano è di portarlo con noi a Milano, vedremo se potrà scendere in campo. Averlo con noi sarebbe già una bella notizia, se riuscirà a lavorare anche tutta la settimana prossima migliorerà ulteriormente e sarà con noi per le partite. Ha giocato un’annata a livello medio, purtroppo ha avuto degli infortuni, è ragazzo con ambizioni, che lavora duramente e che sta lavorando tanto per tornare in campo. Vuole mostrare qualità e di poter essere un giocatore importante per noi. Incrocio le dita per lui che possa dare il suo contributo. Fino ad ora ha mostrato le sue qualità a tratti, segnando due gol importanti per noi. Un primo passo importante sarebbe averlo con noi domani in panchina, vedremo se la rifinitura andrà bene, ma sono fiducioso che sia con noi»