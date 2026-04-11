Milan Udinese, obbligo di riscatto a San Siro: i rossoneri sfidano i bianconeri e i propri numeri

Milan Udinese, dopo il pesante stop di Napoli, il Diavolo cerca i tre punti in una sfida che mette in luce le difficoltà contro le “piccole”

Il Milan torna tra le mura amiche del Meazza con un unico obiettivo: cancellare immediatamente la sconfitta esterna subita contro il Napoli. Il ko del Maradona ha lasciato il segno, non solo per il risultato, ma anche per la classifica che vede i rossoneri scivolare leggermente dietro l’Inter capolista. Le dichiarazioni emerse nel post-partita e le analisi della vigilia sottolineano la necessità di un cambio di rotta, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei match contro le squadre meno blasonate. «Considerando solo il rendimento contro le squadre attualmente nella parte bassa della classifica, il club rossonero sarebbe 7° in campionato con 34 punti», un dato che fotografa perfettamente le fatiche della gestione tecnica nel chiudere le partite sulla carta più agevoli.

Milan Udinese, le insidie bianconere e la statistica che preoccupa

L’Udinese di quest’anno si è dimostrata avversaria ostica e solida, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a un’organizzazione difensiva invidiabile. Per il Milan, il match di oggi rappresenta un test psicologico fondamentale per dimostrare di aver superato il momento di appannamento. I numeri evidenziano come la squadra fatichi a imporre il proprio gioco quando non può agire di rimessa, un limite che è costato punti preziosi contro formazioni che occupano la seconda metà della graduatoria. «Questo pomeriggio il Milan ospiterà a San Siro l’Udinese, per rifarsi dopo la pesante sconfitta esterna sul campo del Napoli», e i tifosi si aspettano una risposta d’orgoglio per non perdere ulteriore contatto con la vetta.