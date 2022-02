ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Udinese: ballottaggio Giroud-Rebic in attacco. C’è un favorito per la partita di San Siro

Secondo Tuttosport sarebbe in atto un ballottaggio tra Olivier Giroud ed Ante Rebic per ricoprire il ruolo di punta centrale in Milan-Udinese.

Per il momento il francese è favorito sul compagno croato.