Milan: tre passi per la Champions, 9 punti nelle ultime tre gare

Il Milan è ad un passo dalla Champions League. I rossoneri dopo un girone di ritorno non facile, si sono riscattati nelle tre partite più importanti della stagione

Milan settebellezze. E ora sì che la Champions è davvero a un passo: abbastanza per vederla, non ancora per toccarla. Lo riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina.

I rossoneri si erano complicati la vita da soli nel girone di ritorno, ma adesso dodici gol segnati e zero subiti contro Benevento, Juventus e Torino. Pioli si è affidato ancora a Rebic e Diaz: ha avuto ragione.