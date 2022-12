Milan, i tre dubbi di Stefano Pioli dopo la fine dei Mondiali. L’allenatore deve sciogliere dei dubbi, come quelli legati a Giroud e Theo

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero tre domande o dubbi che assillano Pioli, allenatore del Milan.

Come risollevare il morale di Theo e Giroud dopo la sconfitta in finale di Mondiale; se Giroud riuscirà a superare la rabbia per essere stato sostituito al 41′ del primo tempo; se De Ketelaere riuscirà ad essere più incisivo in questa squadra. La risposta a queste tre domande si dovrà attendere.