Milan-Torino, maglia da titolare per De Ketelaere. Il rossonero giocherà in Coppa Italia, ma dubbi su dove verrà schierato

Charles De Ketelaere ha la sua occasione contro il Torino. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il belga sarà titolare nel Milan nella sfida di Coppa Italia.

Dubbi, però, su dove verrà schierato: se come centroavanti, per dare riposo a Giroud, o come trequartista, al posto di Brahim Diaz.