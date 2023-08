Domani sera il Milan scenderà in campo per la seconda giornata di Serie A 2023-24 contro il Torino. Pioli può contare su due armi in più

Il Milan si prepara per la prima a San Siro del nuovo campionato. Domani sera infatti i rossoneri scenderanno in campo contro il Torino per la seconda giornata di Serie A 2023-24.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport per l’occasione Chukwueze e Okafor partiranno inizialmente dalla panchina. I due rossoneri, tuttavia, sono pronti a subentrare a partita in corso.